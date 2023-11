OH Leuven doet opmerkelijke onthulling over aanstelling van nieuwe coach

Oscar Garcia werd eerder deze week aangesteld als nieuwe coach van OH Leuven. De club had naar eigen zeggen enorm veel keuze.

De aanstelling van Oscar Garcia was een kleine verrassing. Toch is de club zeer lovend over zijn nieuwe coach. "Ik ben ervan overtuigd dat Den Dreef met Oscar Garcia weer gaat swingen", vertelde CEO ad-interim Chris Vandebrouck aan HLN. "Zowel wijzelf als onze moederclub Leicester waren meteen verrukt toen de naam van Garcia op tafel lag."

Director Football Ariël Jacobs onthulde dat er in ieder geval keuze genoeg was. "We kozen Oscar Garcia uit een veelvoud van kandidaturen die inmiddels tot honderd was aangedikt. We stelden evenwel voorop dat de nieuwe trainer goed overweg moest kunnen met jeugdspelers, gezien het belang dat wij hechten aan onze jeugdacademie. Door de successen die Garcia in het verleden haalde, belandde hij op de shortlist, tot we hem uiteindelijk alleen overhielden."

Zaterdag zal Garcia nog niet zijn debuut maken in de wedstrijd tegen KVC Westerlo. Hij zal Eddy Vanhemel nog laten coachen. Beide ploegen staan momenteel in de degradatiezone en zijn dan ook gebrand op winst. Westerlo-coach Jonas De Roeck staat in nauwe schoentjes en kan bij nog een verlies wel eens de deur worden gewezen.