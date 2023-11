Analist ziet supporters van Union als doorslaggevend in succes: "Bij Club Brugge is het dan crisis"

Hoe doet Union SG dat toch? Al drie jaar spelen ze aan de top van het klassement mee, ondanks dat er deze zomer een heel basiselftal vertrok. Sportief directeur Chris O'Loughlin vindt echter telkens de juiste vervangers.

Voor Nordin Jbari is dat echter niet het grootste sterke punt van de Brusselaars. "Ook de mentaliteit en de sfeer in het stadion zijn bepalend. Die is anders dan bij andere clubs", zegt de analist bij De Zondag. "Er is geen druk. Zelfs als ze verliezen, is het publiek positief."

Alexander Blessin haalde het vrijdag nog aan: hij maakte nog nooit mee dat een stadion 90 minuten lang positieve gezangen laat horen. "Als Club Brugge twee, drie keer verliest, is het crisis. Terwijl Union van zijn supporters niet verplicht is om te winnen en kampioen te spelen.”

O'Loughlin mag van mij de prijs van 'Sportief directeur van het jaar' krijgen

O'Loughlin is natuurlijk belangrijk, maar de fans maken voor Jbari het verschil. “Van mij mag hij de prijs van ‘Sportief directeur van het Jaar’ krijgen. Maar dan wel met dank aan de supporters, want zij vergemakkelijken zijn werk. Zij zetten geen negatieve druk op de club."

"Union verspeelde nu al twee keer na elkaar op een dramatische manier de titel, maar de supporters waren niet boos, braken de boel niet af en verschenen ook niet op training om hun ongenoegen te uiten. Dat maakt dat de spelers de hele tijd bevrijd kunnen blijven spelen en dat er ook geen druk is op de clubleiding.