Fans Anderlecht reageren heel sceptisch nu spelbepalende middenvelder ontbreekt, ook geen spoor van Raman opnieuw

Anderlecht neemt het om 13u30 al op tegen Cercle Brugge. Dat zullen ze zonder Théo Leoni moeten doen. De middenvelder heeft een lichte blessure en ontbreekt in de selectie.

Zonder Leoni is er natuurlijk plaats voor de herstelde Thomas Delaney op het middenveld. Mario Stroeykens kan zo blijven staan. Al is er ook de optie dat Riemer Amuzu in de basis zet om gebruik te maken van diens snelheid tegen een hoog druk zettend Cercle.

Dan zou Hazard naar het middenveld verhuizen om zo meer gevaar te creëren. Het was iets waar hij zaterdagmorgen nog niet aan uit was. In ieder geval verdwijnt Benito Raman weer uit de selectie. Die scoorde dinsdag nog het enige doelpunt tegen La Louvière, maar staat onder Dolberg en Vazquez in de pikorde. Ook Patris maakt de verplaatsing niet mee.

De fans van Anderlecht reageerden alvast ontgoocheld op de afwezigheid van Leoni: "No Theo, no party", "Nu al depressief dat Leoni er niet bij is"...

Bij Cercle ontbreken met Ravych, Lopes, Van der Bruggen, Somers en Francis trouwens ook vijf basisspelers door blessures en schorsing.