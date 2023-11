Hans Vanaken laat zich uit over toekomstplannen: "De kans is groot dat dit zal gebeuren"

Hans Vanaken is bij Club Brugge een onmisbare pion geworden. Zal hij nog lang bij blauw-zwart blijven, of voor een avontuur ergens anders kiezen?

Een definitief antwoord heeft de Belgische middenvelder daar niet op. Maar hij weet wel dat stoppen er nog lang niet in zit. In het verleden werd hij al met een overstap naar het buitenland gelinkt, maar dit kwam er echter nooit van.

"Ik weet één ding zeker: ik wil zolang mogelijk voetballen. Waar dat gebeurt, dat zien we wel. Elders dan Club Brugge kan heus nog wel. Maar niet per se. Ik zou niets gemist hebben, denk ik", vertelde Vanaken bij Krant van West-Vlaanderen

Of hij bij blauw-zwart zal blijven? Daar is de Club-kapitein erg realitstisch in. "Hoe ouder dat ik word, hoe kleiner de kans dat ik hier nog zal vertrekken. De kans is groot dat ik hier mijn carrière zal afsluiten en daar zou ik ook heel trots op zijn."