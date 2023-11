Jarige Schmeichel klaar en duidelijk over eerste clean sheet met verwijzing naar Manchester City

Kasper Schmeichel heeft voor de eerste keer de nul kunnen houden in de Belgische competitie. Maar voor de Deen is dat niet belangrijk.

Anderlecht heeft opnieuw 6 op 6 gepakt in de competitie. Tegen Cercle Brugge kwam het in de eerste helft 0-2 voor, in de tweede helft werd het nog 0-3 dankzij Stroeykens. Voor doelman Kasper Schmeichel was het een belangrijke les na Standard.

"Dit geeft heel veel voldoening", zei de Deen achteraf. "We hebben ons lesje geleerd van de wedstrijd tegen Standard. Toen kwamen we ook met een 0-2-voorsprong uit de kleedkamer en vochten we niet zoals het hoort."

Manchester City

Anderlecht gaf ook weinig kansen weg aan Cercle Brugge en de keren dat ze er toch door kwamen, stond de jarige Kasper Schmeichel op de goede plaats. Voor de 37-jarige Deen is het de eerste clean sheet in de Belgische competitie.

Maar veel waarde hecht de Deen daar niet aan. "Een clean sheet vertelt niet het verhaal van een wedstrijd. Manchester City was zaterdag dominant tegen Bournemouth, maar kon de nul niet houden (City won met 6-1, nvdr.). Het doet er niet toe. Het enige wat echt telt, is de overwinning."