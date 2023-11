Joren Dom wil er echt niet van weten en zet de puntjes ferm op de i: "Daar ga ik niet mee akkoord, dat is niet waar"

Joren Dom is een man met een mening. Als hij niet akkoord gaat met een stelling, zal hij dat ook gewoon zeggen. Dat heeft de ex-Beerschotter een paar keer moeten doen in de nabespreking van OHL - Westerlo.

Bijvoorbeeld als het ging over het onderliggen van OHL in de kansenverhouding. "Daar ga ik niet helemaal mee akkoord. Ik denk dat het in de eerste helft op dat vlak gelijkopgaand was en dat wij ook wel wat kansjes hebben gecreëerd. In de tweede helft was dat minder en raakten we nog maar weinig aan het doel van de tegenstander."

Het klopt misschien dat Westerlo ook niet veel bij mekaar speelde. Maar zelf kansen creëren? Mogelijkheden om tot kansen te komen wel, maar uitgespeelde kansen hebben we niet gezien. Of is het bij OHL misschien gewoon wachten tot de nieuwe coach de ploeg echt onder handen kan nemen met nieuwe impulsen?

Geloof in eigen kunnen bij Joren Dom

"Neen, dat is niet waar. Er zijn ook al wedstrijden waarin we ons getoond hebben: de 4-0 tegen Sint-Truiden, de uitzege bij KV Mechelen. Nu is het stilaan van moeten. We beseffen dat er punten gehaald moeten worden. Ik ben er van overtuigd dat wij dat kunnen", spreekt Dom nog met vol geloof in eigen kunnen.

"Ik vind niet dat het zo slecht zit", gaat hij verder op dat elan. "Ik wil de situatie niet minimaliseren, maar ik vind helemaal niet dat wij een ploeg op de dool zijn. Dat de coach zijn accenten zal leggen, dat is zeker. Ik heb geen idee of we op een andere manier gaan spelen."

OHL richt hoop op nieuwe coach Garcia

In elk geval is het hopen voor OHL dat Garcia de juiste man op de juiste plaats is. "De clubs die hij al getraind heeft kunnen tellen. Ik kijk wel uit naar de samenwerking met hem. Ik hoop in ieder geval dat we het vertrouwen kunnen behouden of zelfs opkrikken en dat we het echte Leuven zullen kunnen laten zien."