Wouter Vrancken ziet KRC Genk zichzelf in de voet schieten tegen Antwerp

KRC Genk heeft zaterdagavond met 3-2 verloren van Antwerp. Een zure nederlaag voor de Limburgers die voor de tweede keer verloren dit seizoen, na tien wedstrijden ongeslagen te zijn.

Racing Genk gaf de wedstrijd vrijwel meteen uit handen. Na net tien minuten spelen stond de score al op 2-0 voor The Great Old. Een slechte start, die de bezoekers niet meer te boven kwamen.

"Na tien minuten hebben ze het ons al heel moeilijk gemaakt. Ik denk dat we een paar keer niet goed stonden. Een paar overnames van spelers gingen niet goed of te traag waardoor ze twee keer makkelijk kunnen afwerken. Dat is jammer want dan maak je het jezelf heel moeilijk", vertelde Wouter Vrancken na afloop.

"Die tien minuten hebben ons de wedstrijd gekost. Het waren sowieso drie te gemakkelijke doelpunten. We hebben wel geprobeerd maar dan weet je gewoon dat het moeilijk wordt."

"Dan proberen om de tweede helft nog iets te verzetten maar uiteindelijk verdedigen ze ook goed. Door meer risico's te nemen geef je ook meer dingen weg", besluit de Genkse coach.