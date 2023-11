Een goal om de 47 minuten maar toch is JPL-coach nog niet tevreden: "Jong en wild"

Als je spits zo'n prestatie neerzet, verwacht je wel dat de coach eens met bloemetjes gaat werpen. Zo niet Alexander Blessin die achteraf vooral de werkpunten van Mohamed Amoura wou benadrukken. Nochtans had die zonet Club Brugge eigenhandig afgemaakt.

Hoe moet je op Mohamed Amoura verdedigen? Aan Brandon Mechele kan je vooral vragen hoe het niet moet. Het lijkt erop dat tegenstanders een plan zullen moeten ontwikkelen speciaal op de Algerijn afgestemd. "Of ik daar schrik van heb? Nooit! Ik heb van niemand schrik", verzekerde Amoura ons via zijn tolk.

Alexander Blessin deed er op zijn persconferentie alles aan om te benadrukken dat de kleine spits dat allemaal niet alleen voor elkaar krijgt. "Of ik verbaasd ben? Nee, we hebben een goede scouting hé. We spreken nu al weken over Amoura, maar het is dankzij de ploeg dat hij die kansen krijgt."

"Ik spreek niet graag over individuele spelers, dat weet je. Hij krijgt assists van andere jongens, maar zijn afwerking is de laatste weken wel top. Ik hoop dat hij dit kan verder zetten. Maar of hij de beste spits van de competitie is momenteel? Pfff, dat is zo'n vraag van 'is Ronaldo of Messi beter?'

Uit de zaal klonk het bij een collega direct 'Messi'. "(lacht) Ik hou niet van dat vergelijken. Hij moet nog veel leren over verdedigen en in positie lopen. Hij is jong en wild en heeft structuur nodig."