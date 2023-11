Het loopt fout in Porto: Gewonden en rubberen kogels na ernstige rellen voor CL-duel van Antwerp

FC Porto ontvangt Antwerp deze dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League. De wedstrijd kent nu al een onrustige sfeer door rellen tussen supporters van beide ploegen.

Zoals gemeld in Nieuwsblad, braken er maandagavond ernstige ongeregeldheden uit tussen Antwerpse Ultras en Porto fans. De fans van The Great Old zagen ook de oproerpolitie tussenbeide komen.

Na de trieste gebeurtenissen van bij de eerste wedstrijd tussen beide ploegen hadden de Porto Ultras wraak beloofd. Zondag al gingen er geruchten rond over aanvallen op Antwerpse fans in het centrum van Porto.

Maandag raakten Antwerpse ultra's slaags met Portugese fans. De politie moest ingrijpen en verrichtte een aantal arrestaties. De Portugese pers meldde dat driehonderd Antwerpse hooligans betrokken waren bij het incident. De politie schoot zelfs met rubberen kogels, er vielen verschillende gewonden.

Antwerp zou 2.500 fans hebben in Porto. Dit aantal zou echter hoger liggen door de aankoop van tickets op de lokale tribunes. Volgens Nieuwsblad zullen er minstens 3.500 Antwerpse fans aanwezig zijn voor de wedstrijd. Laten we hopen dat het dinsdag rustig blijft voor, tijdens en na de wedstrijd...