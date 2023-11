Hoe lang krijgt Ronny Deila nog? "Anders graaft hij zijn eigen graf"

Club Brugge verloor afgelopen weekend met 2-1 van Union SG, al had die score verder kunnen uitlopen. Het spel zag er niet goed uit.

Dat het slecht was zagen ook de analisten. "Ik zat in mijn zeten en mijn mond viel open van verbazing. Zó slecht, dat had ik van mijn leven nog niet gezien", vertelde Vital Borkelmans bij Het Nieuwsblad.

Volgens hem zal Deila snel het stuur moeten omslaan. "Deila moet zorgen dat de vonk terugkomt, anders graaft hij zijn eigen graf. Hij stond er wel maar gelaten bij, vond ik", vervolgde Borkelmans.

Maar ook Franky Van der Elst merkte op dat Ronny Deila niet zijn oude zelf is bij Club Brugge. "Ik merkte een zorgelijke blik. Het is niet de krijger die ik bij Standard langs de lijn zag", vulde hij aan.

Dit weekend krijgt Deila een nieuwe kans met Club Brugge. Dan speelt blauw-zwart de stadsderby tegen Cercle Brugge. Een wedstrijd die gewonnen moet worden, al zal het alles behalve makkelijk zijn. Cercle begon enorm sterk aan dit seizoen en zal er alles aan doen om te winnen.