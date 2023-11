Marc Overmars krijgt nieuws over onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag: straf kan gaan van berisping tot levenslange schorsing tot... gevangenisstraf

In Nederland was het onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars nog altijd volop bezig. Dat is nu afgerond, bevestigde het Instituut Sportrechspraak aan het Algemeen Dagblad.

Overmars zou zich tijdens zijn periode bij Ajax als technisch directeur schuldig gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag. Dat ging over intimidatie en onthullende foto's. Daar werd verder onderzoek naar gedaan om een strafmaat te kunnen bepalen. Over enkele weken zou de tuchtcommissie daarover nu uitsrpaak doen. "De onderzoeksfase is nu afgerond en de aanklager heeft met zijn team van onderzoekers alle feiten verzameld", vertelt directeur Henk van Aller aan AD. "Het feitenrelaas is met een aangifte voorgelegd aan de tuchtcommissie, die spoedig uitspraak zal doen." Wat riskeert Overmars nu precies? Dat zal afhangen van de ernst van de feiten. Het kan gaan van een berisping tot levenslange schorsing. Of zelfs een gevangenisstraf van twee maanden. Die schorsing zou dan wel enkel gelden voor functies in het Nederlands voetbal.