Reactie Mark Van Bommel komt met erg mooie woorden voor Wouter Vrancken en verwijst daarmee naar titelwedstrijd van afgelopen seizoen

Antwerp won afgelopen weekend met 3-2 van KRC Genk. Een verdiende overwinning voor The Great Old, en een mooie topper kregen we te zien.

Dat komt door het aantrekkelijke voetbal dat door beide ploegen gespeeld werd. Antwerp was duidelijk niet van plan om de bus te parkeren, ook niet na de vroege dubbele voorsprong. Na afloop had Antwerp-coach Mark Van Bommel dan ook mooie woorden voor Wouter Vrancken. "Hij verdient alle lof voor de manier waarop hij zijn ploeg steeds weer offensief laat voetballen. Ook wij speelden open, dan krijg je aantrekkelijke wedstrijden als deze." Hij verwees ook naar de titelmatch van afgelopen seizoen. Toen speelde Antwerp kampioen op het veld van Racing Genk. "Ik heb er nooit iets over gezegd. Maar de manier waarop hij na de titelmatch mij op het veld kwam feliciteren, was grote klasse. Ik zie het weinig collega’s doen."