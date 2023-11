Nu uitblinker bij Anderlecht, straks weer op de bank? Mario Stroeykens spreekt zich uit

Mario Stroeykens (19) is een van de vele uitblinkers bij Anderlecht de laatste weken. De jonge Belg werkt ook stevig aan zijn statistieken en lijkt stilaan onmisbaar in de basis.

Thorgan Hazard, Kasper Dolberg en Anders Dreyer blonken uit tegen Cercle Brugge, maar ook Mario Stroeykens doet dat de laatste tijd. Stroeykens had enkele basisplaatsen in het begin van het seizoen, maar verdween daarna wat in de ploeg.

Maar de laatste vier wedstrijden stond Stroeykens wel telkens in de basis. En hij werkt ook duidelijk aan zijn statistieken. Stroeykens scoorde in zijn laatste vier wedstrijden drie keer en gaf ook één assist. Daarmee doet hij het bijzonder goed.

"Scoren doet deugd, vooral om bij te dragen aan de overwinning en elke week een stap vooruit te zetten", zei de jonge Belg. Stroeykens kon vooral profiteren van blessures van andere spelers om veel in de basis te staan. Eerst was Delaney out, tegen Cercle was Leoni afwezig.

Concurrentiestrijd

Maar wat als iedereen weer fit is? Zal Stroeykens dan weer naar de bank verdwijnen? "De trainer maakt zijn keuzes. Het is aan mij om de kansen te grijpen wanneer ik speel. En op dit moment lukt dat goed door efficiënt te zijn."

Ook de contractverlenging van eind september tot 2026 zorgde voor vertrouwen. Maar Stroeykens had niet ontgoocheld geweest als hij tegen Cercle op de bank had gezeten. "Nee, de coach maakt keuzes en die moet ik accepteren. Het is zaak om te tonen wat je kan."