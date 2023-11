RWDM, de ploeg waar nog véél werk aan is en het probleem is duidelijk: Biron wordt nog meer gemist dan gedacht

RWDM heeft twee punten laten liggen tegen KV Kortrijk afgelopen weekend. Nochtans hadden de Brusselaars het gros van het balbezit, maar daar werden amper kansen uit gecreëerd. En dan komen we bij de kern van het probleem: jongens die verticaal kunnen spelen.

RWDM heeft echt wel goeie voetballers in zijn rangen. Dwomoh, Reine-Adelaide, Rikelmi en Sanchez zijn spelers die in België technisch boven het gemiddelde uitsteken. Maar ook allemaal jongens die de bal in de voet willen. Zonder Mickaël Biron heeft RWDM een aanvallend probleem.

Biron, die lang out is met een knieblessure, zocht telkens de ruimte op. Of die nu op de flank of centraal lag. Dat doet Makhtar Gueye niet. De Senegalese spits loopt altijd centraal. Op de flanken is er echter weinig beweging. Die moet van de links- en rechtsachter komen.

Gueye werkt op de zenuwen

Da's veel gevraagd van die jongens. Er zijn te weinig spelers die de diepte opzoeken. Er zijn spelers die de bal daar kunnen krijgen, maar de ruimte wordt veel te weinig benut. Tegen Kortrijk verving Cláudio Caçapa bij de rust Florent Sanchez om Pathé Mboup in het spel te brengen, wat veel verticaler was.

"Ik wilde meer tempo en diepte brengen," verklaarde hij. In ieder geval heeft de jonge Senegalees in het centrum interessantere dingen laten zien dan aan de zijkant. Misschien iets om in de toekomst verder te verkennen.

Maar er is dus sprake van een scoreprobleem. De hoop op doelpunten hangt in grote mate af van Gueye. En die werkt bijwijlen ook op de zenuwen van zijn coach. Met zijn armengewiek en soms ergerende houding op het veld zorgt hij niet voor peis en vree binnen de ploeg. Biron keert maar beter snel terug...