Union SG - Club Brugge Cijfers bewijzen niet alles als je kijkt naar de spitsen: "Dan is dat al bedrog, statistieken voor de vuilnisbak"

Een van de wedstrijden van het weekend was de clash tussen Union SG en Club Brugge. Gewonnen door de Brusselaars, met dank ook aan fenomeen Mohamed Amoura. En dat levert ook opmerkelijke statistieken op, die niet meteen alles zeggen.

Het is niet de eerste keer dat we moeten opmerken dat statistieken en cijfers belangrijk zijn, maar ook allerminst alles zeggen. In Extra Time deed Gert Verheyen een boekje open over de zaak naar aanleiding van de topper tussen Union SG en Club Brugge.

"Het gaat over de statistieken tegenover de perceptie van wat je gezien hebt tijdens een wedstrijd. Bijvoorbeeld als je de twee spitsen vergelijkt", opende Verheyen. Om vervolgens met een aantal cijfers te komen die toch wel vrij hallucinant zijn.

Spits A: Mohamed Amoura. Die heeft in 30 balcontacten een passpercentage van 50% (7 op 14). Hij verloor ook veertien ballen.

Spits B: Ferran Jutgla. Die heeft in 30 balcontacten een passpercentage van 91.7% (22 op 24) en hij verloor maar vier ballen.

Statistieken voor de vuilnisbak

"Wie is dan de beste spits van de twee volgens de statistieken? Als je enkel naar de statistieken kijkt, dan is Jutgla veel beter geweest dan Amoura. Dat is het gevaar van naar statistieken kijken, zonder naar een match gekeken te hebben."

"En dan denk ik ook altijd aan ploegen die transfers doen op basis van data en statistieken. Sorry, dan zou dit al puur bedrog zijn. Ze zijn voor de vuilnisbak. Natuurlijk zullen die data ook wel dieper gaan dan dat, maar toch. En in de score van een match is de belangrijkste statistiek natuurlijk dat de ene er twee scoorde en de andere geen."

Het bleek overigens ook in de duels en de afgelegde kilometers: Club Brugge heeft wel degelijk zijn best gedaan en veel afstanden overbrugd, ook al was er de voorbije weken wat kritiek op de mentaliteit. Maar dat resulteerde dus niet in een overwinning.

Passing vooruit

Het levende bewijs dat statistieken verre van alles zeggen. En je moet overigens ook niet altijd de beste ploeg zijn om punten te pakken. Als het gaat over passing in het algemeen, dan staat Union als ploeg ook onderaan qua aantal passes.

Maar het doet er wel veel mee, want geen andere ploeg geeft meer passes vooruit. Een beetje risico in het spel steken, snel naar voren spelen en uitbreken: ook dat is een kwaliteit. En een deel van de (groeps)dynamiek van de Brusselaars.