Veel te weinig lof voor 'role player' van Anderlecht: met gemak de strijd van zomeraanwinst van 3,5 miljoen gewonnen

Toen het niet al te best ging met Anderlecht werd er héél veel gefocust op de foutjes van Killian Sardella. De verdediger leek op een gegeven moment zelfs op weg naar de uitgang. Maar ziedaar: de rechtsachter is incontournable geworden.

Twee matchen stond Sardella dit seizoen niet in de basis, de rest maakte hij allemaal de 90 minuten vol. Straf als je weet dat Jesper Fredberg deze zomer 3,5 miljoen euro bovenhaalde om Louis Patris naar het Lotto Park te krijgen. Maar Sardella wint momenteel de concurrentiestrijd met verve.

Patris zat de laatste vier competitiematchen zelfs niet in de wedstrijdkern. Hij moest telkens in de tribune gaan plaatsnemen. Vooral omdat er bij Anderlecht heel wat jongens rondlopen die meerdere posities kunnen spelen, terwijl Patris eigenlijk een zuivere wingback is.

Nieuwe kans Patris?

Maar ook omdat Sardella het gewoon héél goed doet. Defensief laat hij de foutjes achterwege en offensief levert hij tegenwoordig wel heel wat prachtige voorzetten af. Hij heeft momenteel zelfs al drie assists. Tegen Cercle Brugge was hij trouwens op de achtergrond één van de beteren op het veld.

Brian Riemer vertrouwt de 21-jarige rechtsback, die ook centraal kan depanneren. Dat zal waarschijnlijk ook nodig zijn nu Jan Vertonghen mogelijk een paar matchen mist. Het zou ook een nieuwe kans voor Patris betekenen.