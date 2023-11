De juiste man op de juiste plaats? Oude bekende keert terug in Jupiler Pro League, maar had ook bij Kortrijk, Leuven of ... Anderlecht kunnen zitten

Het was al sinds dinsdagavond duidelijk, maar sinds woensdagmiddag is het nu ook officieel. KV Mechelen heeft met Besnik Hasi zijn nieuwe coach beet. Houdt hij De Kakkers op het hoogste niveau? En hoe de coach ook op diverse andere plaatsen had kunnen terechtkomen.

KV Mechelen maakte woensdagmiddag de komst van Besnik Hasi officieel, al lag die al een dagje in de pijplijn. En zo is er een einde gekomen aan verschillende geruchten en mogelijkheden die de voorbije dagen werden gelanceerd na het ontslag van Steven Defour.

Fred Vanderbiest en de rest van de staf blijven aan boord en bereiden de match tegen Charleroi nog voor, Hasi neemt vanaf zondag helemaal over. "Ik sta voor no-nonsense voetbal, dat past bij Mechelen", aldus Hasi in een eerste reactie op de webstek van de club.

We verwelkomen 𝗕𝗲𝘀𝗻𝗶𝗸 𝗛𝗮𝘀𝗶 als onze nieuwe T1 💪



Vanaf aanstaande zondag zal hij onze geel-rode troepen onder zijn vleugels nemen 💛❤️



Meer info 👉 https://t.co/YWmOohzvoq#trotsoponzekleuren pic.twitter.com/QVt311ErkF — KV Mechelen (@kvmechelen) November 8, 2023

Rest de vraag: is Besnik Hasi dé man die Malinwa in eerste klasse kan houden? Tegen degradatie spelen is iets anders als bij pakweg Anderlecht voor titels spelen, zoals hij als coach heeft gedaan toen hij er tussen 2014 en 2016 hoofdcoach was.

Na zijn periode bij Anderlecht beleefde hij niet al te veel successen meer. Bij de Poolse topclub Legia Warschau en de Griekse topclub Olympiakos werd hij na respectievelijk 18 en 11 wedstrijden al bedankt voor bewezen diensten.

Bij Al-Raed deed hij het daarna iets beter (96 wedstrijden, 1.85 punten per wedstrijd gemiddeld volgens Transfermarkt), maar ook bij Al-Ahli was het na 25 matchen al ten einde met het avontuur. Sindsdien zat hij liefst anderhalf jaar zonder job.

Al had het ook anders kunnen zijn. Peter Verbeke polste hem als technisch directeur voor Anderlecht (nog voor er sprake was van Fredberg) en bij verschillende ploegen werd zijn naam minstens vernoemd als mogelijke kandidaat.

Moeilijke jaren

De voorbije weken was hij in beeld bij zowel OH Leuven na het ontslag van Marc Brys als bij KV Kortrijk na het ontslag van Edward Still, maar beide ploegen kozen voor een andere oefenmeester. De komende maanden zullen het rechtstreekse concurrenten zijn om degradatie te vermijden.

Kan Hasi bij Mechelen uitpakken met zijn no-nonsense voetbal en zo de twaalfde plaats in de Jupiler Pro League opeisen? Dan mag hij spreken van een geslaagde terugkeer naar België. Tussen 1994 en 2016 woonde de Kosovaar (op een jaartje in München na) in ons land.

Hij speelde bij Genk, Lokeren, Anderlecht en Cercle Brugge en bleef na zijn actieve carrière jarenlang werken als trainer bij de jeugd en als assistent bij paars-wit. De voorbije jaren kwam hij als analist meermaals in de picture, waaruit bleek dat hij nog steeds de Belgische competitie volgt.

Dat kan een troef blijken te zijn de komende maanden - als we het vergelijken met de situatie bij OH Leuven bijvoorbeeld - maar hoeft dat niet meteen te zijn. De prestaties zullen in ieder geval met een arendsoog worden bekeken.