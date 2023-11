Tedesco of Courtois: wie moet de eerste stap zetten in de toenadering?

Komt Thibaut Courtois nog bij de Rode Duivels onder Domenico Tedesco? Het is een vraag waarop het antwoord nog eventjes op zich zal laten wachten.

Al enkele maanden houdt de vraag over de positie van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels ons bezig. De doelman verliet de selectie van de nationale ploeg, omdat hij het niet eens was met bondscoach Domenico Tedesco over wie de aanvoerdersband moest dragen, toen Kevin De Bruyne afwezig was.

Een gesprek tussen de twee is er nog altijd niet geweest. De blessure van Courtois zit daar voor iets tussen, maar ideaal is het zeker niet. Philippe Albert vindt alvast niet dat Tedesco zijn ego opzij moet zetten en de eerste stap zetten.

“Ik denk dat Courtois een ernstige fout heeft gemaakt en het is aan hem om de nederigheid te hebben om het voortouw te nemen en zich te verontschuldigen”, klinkt het in La Tribune op de RTBF. “En dit probleem had al vele maanden geleden opgelost moeten zijn.”

Er is zelfs meer dat in het nadeel van Courtois pleit. Zo zou Courtois, zo hoorde Nordin Jbari bij enkele Vlaamse journalisten, niet gereageerd hebben op een berichtje van Tedesco naar aanleiding van zijn blessure. Een onaanvaardbare houding klinkt het.