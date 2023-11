Genk, Club Brugge en Antwerp staan te wachten en dus is het vechten tegen doemdenken: "Het is net een goede zaak"

Achtereenvolgens duels tussen Genk, Club Brugge en Antwerp. Ga er maar aan staan als dat je kalender is. Als de eigen ploeg dan zelf niet de hele tijd optimaal draait, is het wellicht nog lastiger. Het is de realiteit voor OHL.

"Het is net een goede zaak dat we nu tegen grote ploegen spelen", bekijkt OHL-doelman Maxence Prévot het door een roze bril. "Iedereen kan van iedereen winnen. Aan ons om de dingen te doen waardoor het goed kan verlopen. We gaan er alles aan doen om punten te pakken."

Met de rangschikking houdt de Fransman op dat vlak niet al te veel rekening. "Of het nu tegen de eerste of tegen de laatste is, we gaan er elke match honderd procent voor om te winnen. Dat verandert niet veel aan onze speelstijl."

Je moet snel de blik vooruit richten

Het was wel prettiger geweest om met een goed gevoel naar Genk te kunnen trekken. De verliespartij tegen Westerlo weegt gezien dat moeilijk programma misschien nog extra zwaar door. "Elke nederlaag is moeilijk te slikken. Elke speler die een match verliest is gefrustreerd, maar je moet snel de blik vooruit richten."

Ook Joren Dom blikt vooruit naar de komende pittige weken. "Natuurlijk gaan het drie moeilijke wedstrijden zijn. Het zijn drie topploegen waar we nu gaan tegen spelen en twee van de drie wedstrijden zijn buitenshuis. Dat wil niet zeggen dat we tegen hen kansloos zijn."

Ik wil niet te veel doemdenken

Een stunt in Genk, thuis tegen Club of op de Bosuil kan OHL helemaal lanceren, is het idee. "Misschien heb je net het gevoel dat we vertrokken kunnen zijn als we tegen die teams punten pakken." Dom legt zich bij voorbaat zeker niet neer bij nog eens drie nederlagen. "Ik wil niet te veel doemdenken."