Hernan Losada moet op zoek naar een nieuwe ploeg: "In het belang van de club voor 2024 en daarna"

Hernan Losada moet op zoek naar een nieuwe job. De Argentijn, die in België furore maakte bij Beerschot, kreeg zijn C4 bij Montréal, in de MLS.

Hernan Losada was sinds december vorig jaar bij Montréal aan de slag, maar kon de ploeg niet kwalificeren voor de play-offs. "In het belang van de club voor 2024 en daarna", klinkt het in een statement dat Montréal op zijn sociale media verspreidde.

Montréal werd tiende in de Eastern Conference, niet genoeg om bij de eindstrijd aanwezig te zijn. Zijn slechte start, met 3 op 24, betaalt hij nu cash. Losada was eerder al in de MLS aan de slag bij DC United. Daar trok hij naartoe nadat hij met Beerschot een fantastische start had genomen.