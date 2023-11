Standardspeler gooit olie op het vuur voor de topper tegen Antwerp: "Er is een beetje collectieve en persoonlijke wraak"

Standard kreeg vorig seizoen tweemaal vier doelpunten om de oren op het veld van Antwerp. Dit pikt vooral bij één van de Luikse sterkhouders.

Op scherp zetten

“Tegen Antwerp scoorde ik mijn eerste doelpunt. Ik ben onze verplaatsing naar Antwerp niet vergeten, niemand speelde goed. Er is een beetje collectieve en persoonlijke wraak. Dat moment heeft mij gevormd, je leert van je fouten. Na die wedstrijd voelde ik me slecht, maar omdat ik mentaal sterk ben kwam ik er snel terug over. Het helpt mij dit seizoen, waarin ik iets minder speel. Ik heb zoiets al meegemaakt, ik weet dat ik niet moet opgeven om weer in het team te komen", vertelt Canak

Speeltijd vs concurrentie

Hij zat even op de bank, maar tegen Harelbeke en tegen KV Mechelen kreeg de middenvelder terug een kans en greep die ook. Al is het afwachten wat er zal gebeuren wanneer Moussa Djenepo terugkeert.

“Natuurlijk zal ik teleurgesteld zijn als ik niet start. Ik voel me goed bij Standard. Zolang ik minuten krijg en speel, blijf ik hier. Aan de andere kant blijf ik ongeduldig, maar ik ben rustiger geworden. Ik weet dat er een goede reden is waarom ik niet speel”, besluit Canak.