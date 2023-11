Antwerp krijgt goed nieuws vlak voor de topper met Standard

Na de winst tegen KRC Genk vorige week in eigen huis wacht nu Standard. Vlak voor de wedstrijd krijgt de 'Great Old' goed nieuws.

Tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Standard maakte Mark Van Bommel bekend dat één van zijn verdedigers terugkeert uit blessure. Zo krijgt Antwerp een extra verdedigende kracht voor de topper met de Luikenaars.

Sam Vines is namelijk verlost van zijn spierblessure en is wedstrijdfit bevonden. De Amerikaan zit zo in de ruime kern voor de wedstrijd van zaterdagavond. Hij viel op een ongelukkig moment uit bij Antwerp. Dit op het veld van Union op de zesde speeldag. Hij blesseerde zich na het maken van een prachtig doelpunt uit de tweede lijn.

De wedstrijd viel vlak voor dat de selectie voor de Champions League moest doorgegeven worden. Hij werd niet mee opgenomen en verloor zo zijn kans om te debuteren op het kampioenenbal. De Amerikaanse linksachter speelde op drie seizoenen tot op heden 56 wedstrijden voor de 'Great Old' waarin hij tweemaal tot scoren kwam en twee assists gaf.