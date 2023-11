Onderzoek naar racisme tijdens Antwerp - Genk: 3 Genk-spelers mogelijk racistisch bejegend

Het parket van de Belgische voetbalbond voert een onderzoek naar mogelijk racisme tijdens de wedstrijd tussen Antwerp en KRC Genk. Dat wordt gemeld in het nieuws op Radio 1.

Afgelopen weekend werd de topper tussen Antwerp en Racing Genk gespeeld in het Bosuilstadion. The Great Old won de aantrekkelijke pot voetbal met 3-2.

Nu blijkt dat het parket van de Belgische voetbalbond een onderzoek voert naar mogelijk racisme dat heeft plaatsgevonden tijdens deze wedstrijd en dat gericht was aan Genk-spelers El Khannouss, Paintsil en Cuesta.

Na afloop zouden supporters van Antwerp racistische uitspraken hebben geroepen naar deze drie Genkse voetballers. Een anonieme scheidsrechter bevond zich in het vak van Antwerp-supporters en hij zou de klacht hebben ingediend.