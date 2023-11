Opvallend nieuws! 'Peter Verbeke terug aan de slag bij RSC Anderlecht'

Vandaag raakte bekend dat Henk Mariman aan de slag gaat bij RSC Anderlecht. Ook Peter Verbeke is terug bij paarswit.

De Deen Mikkel Hemmersam krijgt Henk Mariman, die overkomt van OH Leuven, naast zich in de uitbouw van de jeugdwerking van RSC Anderlecht in Neerpede.

“Ik wil OH Leuven uitdrukkelijk bedanken voor de goede samenwerking de afgelopen jaren. De voorbije 4,5 seizoenen hebben we samen met een heel team iets moois uitgebouwd in het jeugd- en vrouwenvoetbal. De structuur staat er en de doorstroming naar de eerste elftallen is aan de gang. Een prima basis voor de volgende stappen van deze mooie club,” aldus Henk Mariman.

Ook CEO ad-interim Chris Vandebroeck reageert op het vertrek van Henk Mariman. “De jeugdopleiding van OH Leuven heeft de voorbije seizoenen bewezen bij de beste van het land te horen. Henk Mariman heeft zeer goed werk geleverd en dat bewijst ook de interesse van andere clubs. Sterke profielen zijn aanwezig en de structuur staat er. Daar kunnen wij op verder bouwen. De club gaat nu de nodige maatregelen treffen om een geschikte opvolger te zoeken die de verdere professionalisering van onze jeugdopleiding kan garanderen.”

Sporza laat weten dat ook Peter Verbeke opnieuw de rangen van RSC Anderlecht vervoegt. Hij was van 2020 tot begin dit jaar technisch directeur en CEO van Anderlecht. Verbeke was een tijdje afwezig wegens ziekte, maar na de komst van Jesper Fredberg in het Lotto Park keerde hij niet meer terug. Sinds begin dit jaar werkte Verbeke voor Double Pass, een bedrijf dat clubs en federaties helpt bij de ontwikkeling van jeugdig talent.