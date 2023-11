Romelu Lukaku reageert bijzonder scherp op nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

RSC Anderlecht heeft een nieuwe Academy-structuur uitgetekend. Mikkel Hemmersam wordt de nieuwe Academy Director en krijgt versterking van Henk Mariman (Academy Head of Football) en Peter Verbeke (Academy Head of Talent & Innovation).

“Academy Director Jean Kindermans maakte onlangs bekend dat hij RSC Anderlecht zal verlaten en na dit seizoen een andere uitdaging aangaat in het Belgische voetbal”, laat RSC Anderlecht weten.

“De club wenst de verdiensten van Jean Kindermans, die sinds 2006 aan het hoofd staat van onze toonaangevende jeugdopleiding, te erkennen en te onderstrepen. Heel RSC Anderlecht wil Jean uitdrukkelijk bedanken voor zijn toewijding en hem alle succes toewensen voor de toekomst.”

Er kwamen meteen heel wat reacties op het nieuws van paarswit. Ook Romelu Lukaku liet op sociale media van zich horen over de wijzigingen.

“Uw visie gaf ons een kans om de spelers te worden die we zijn”, richt Big Rom zich aan het adres van Kindermans. “De club Anderlecht en de Rode Duivels profiteren ervan tot de dag van vandaag! Dit is een zwarte pagina in de clubgeschiedenis want deze man is Anderlecht through and through. Dank u voor alles Boss!”