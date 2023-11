Tragisch: Ghanese voetballer sterft na hartfalen op het veld, ondanks defibrillator

De Ghanese profvoetballer Raphael Dwamena (28) is zaterdag overleden aan een hartaanval tijdens een competitiewedstrijd in de Albanese hoogste klasse. Zijn club Egnatia heeft het trieste nieuws bevestigd.

Er werden bij Raphael Dwamena al hartafwijkingen vastgesteld toen hij in 2017 medische testen aflegde bij het Engelse Brighton. Hij werd afgekeurd maar kreeg een inwendige defibrillator ingeplant en hervatte zijn voetbalcarrière.

De Ghanees begon zijn Europese avontuur op achttienjarige leeftijd bij de jeugd van RB Salzburg. Hij was ook achtvoudig Ghanees international (twee goals). Dwamena verzamelde al zijn caps in 2017 en 2018.

Dwamena voetbalde onder meer bij FC Zürich, Levante en Zaragoza. Daarna kwam hij vooral bij kleinere clubs in Oostenrijk en Denemarken. Deze zomer stapte hij over naar het Albanese Egnatia. Daar sloeg het noodlot dus toe in een wedstrijd tegen FK Partizani.

De Ghanees zakte in elkaar en de hulpdiensten waren ook snel ter plaatse. Ondanks zijn defibrillator en verwoede pogingen van de hulpdiensten om Dwamena nog te reanimeren, overleed hij op weg naar het ziekenhuis.