Union afgetroefd in de spelelementen waar ze normaal gezien de tegenstander domineren, kapitein begrijpt er niets van

Union SG krijgt tot zondagavond om te herstellen van de stevige klap die ze kregen in Oostenrijk. Die zullen ze nodig hebben, want het was een klap die heel hard aankwam.

Vooral omdat ze werden afgetroefd in de spelelementen waar zij normaal gezien de meeste ploegen in domineren. “We misten intensiteit, mentaliteit en ploegspirit. LASK heeft het op die vlakken veel beter gedaan dan wij. Ze hebben ons opgegeten in de duels, terwijl we daar net stevig in moesten zijn", aldus kapitein Anthony Moris.

Vermoeidheid zou een uitleg kunnen zijn, maar daar wou Moris zich niet op beroepen. "Op die manier is het moeilijk om een match te winnen. Ik heb er geen uitleg voor. Elke wedstrijd opnieuw moeten we onszelf in vraag stellen en zorgen dat we er staan.”

Tegen KV Mechelen (4-0) kregen ze ook al eens zo'n pandoering dit seizoen. "We hebben toen al eens een kleine klap zoals nu gekregen. Het gaat erom om daarna snel weer de rug te rechten."