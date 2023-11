Cercle-legende schetst het ideale scenario voor Brugse derby: "Nog nooit gehad"

Vanmiddag wordt de derby tussen Club en Cercle Brugge gespeeld. Een match die meer dan ooit leeft in Brugge en al zeker bij de Vereniging.

17 jaar later is het ondertussen, maar Frederik Boi wordt voor eeuwig en altijd onthouden als de man die in 2006 Cercle Brugge de eerste derbyzege in dertien jaar bezorgde.

De middenvelder herkent in de ploeg van dit seizoen het Cercle waarvoor hij vele jaren geleden speelde. Op straat wordt hij nog altijd aangesproken voor zijn doelpunt van 17 jaar geleden.

“Cercle staat meer dan terecht boven Club”, aldus Boi bij Sporza. “Ze doen het heel goed, omdat ze elke week constant presteren. Bij Club Brugge zijn de goede wedstrijden bijvoorbeeld heel goed, maar de slechte wedstrijden zijn een flop.”

Al weet Boi als geen ander dat Club met twee gezichten door de competitie kan wandelen. “We hebben voor de derby al vaak gedacht dat we tegenover een gewond dier stonden, maar dan scoorde Sonck of Sterchele of Lestienne ineens uit het niets. Het blijft een derby.”

Voor Boi is het ideale scenario straks al gemaakt. “Een ouderwetse 3-4 na een goede pot voetbal", wenst hij. "Misschien zelfs met een onterechte penalty in de 94e minuut. Dat hebben we nog nooit gehad.”