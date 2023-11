Eén van de belangrijkste spelers van Anderlecht: "Ik weet dat hij veel kritiek kreeg"

Voor het eerst sinds de jaren 80 heeft Anderlecht vier Deense internationals rondlopen. "The good old times", lachte Brian Riemer vrijdag op zijn persconferentie. Maar het is ook zijn verdienste dat de Denen floreren bij paars-wit.

Kasper Schmeichel en Thomas Delaney zijn eigenlijk nooit weggeweest bij Denemarken. Kasper Dolberg werd weer opgeroepen door zijn prestaties bij Anderlecht, net als Anders Dreyer. "Weet je, Anders... dat maakt me het meeste blij", aldus Riemer.

"Ik weet dat er veel kritiek op hem was begin dit seizoen. Hij belandde in Kortrijk ook op de bank, maar hij reageerde onmiddellijk en heeft niet meer om gekeken. Dat hij nu opgeroepen is, maakt het nog mooier. Zeker omdat er op die positie bij Denemarken ook héél veel concurrentie is."

Intussen blijft Dreyer scoren en assists uitdelen. "Of hij mijn gevaarlijkste speler is? Hij is iemand die je steeds minder vindt: iemand die durft trappen vanop afstand. Als je al zo'n gevaar hebt voor de box, dan moet de tegenstander uitstappen. Dat helpt het team, want daardoor krijgen de andere aanvallers meer ruimte. Hij is één van de gevaarlijkste spelers vanop afstand van de competitie."