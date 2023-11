Slecht nieuws voor Anderlecht en Tedesco: "Hij kon deze week zelfs niet stappen"

Het moet zowat een wonder geweest zijn dat Jan Vertonghen aan de aftrap kwam tegen Gent. Eigenlijk vond de medische staf het niet echt een topplan om hem 90 minuten te laten spelen, maar Vertonghen hakte zelf de knoop door.

Vertonghen kent zijn lichaam beter dan een ander en wilde spelen. Maar dat was geen evidentie. "Vertonghen kende gisteren een terugslag na de training van vrijdag. Hij kon amper lopen. Op de een of andere manier heeft de medische staf hem klaar gekregen", zei Brian Riemer daarover. "Of hij pijnstillers pakte? Hij pakte alles wat je maar kan bedenken."

En dat was niet het enige. "Jan was ziek, maar wou absoluut spelen. We zullen nu in de komende weken wel spaarzaam met hem moeten omgaan", aldus Riemer, die zo schijnbaar een hint aan Domenico Tedesco wou geven.

"Nee, daar heb ik niets mee te maken", verduidelijkte Riemer. "Ik zeg enkel dat hij in het begin van de week niet gewoon kon wandelen. Veel spelers zouden niet op het veld gestapt zijn. Maar nu lijkt hij een nieuwe tik op zijn andere enkel te hebben gekregen. Er zullen goeie beslissingen gemaakt moeten worden, maar Jan weet dat wel.