Top zes helemaal weg voor STVV? "Bekijk die statistiek, dan is het duidelijk"

STVV leed tegen Westerlo opnieuw puntenverlies in blessuretijd. Daarmee lijkt de top zes voor de ploeg van Thorsten Fink helemaal weg.

Thorsten Fink heeft STVV dit seizoen op de kaart gezet. “Ik geniet van de manier waarop hij zijn ploeg laat spelen”, zegt Thomas Chatelle in Het Belang van Limburg. “Ze zoeken altijd en overal de voetballende oplossing, ook als ze in het slot een voorsprong moeten verdedigen. Er zijn weinig ploegen in België die dat durven.”

Die ingesteldheid krijgt lof, maar het kost de Kanaries ook heel veel punten. De statistieken zijn heel erg duidelijk alvast. “Als je weet dat geen enkele ploeg in de top zes meer dan vijftien tegengoals heeft geslikt en STVV nu al aan 23 zit, dan is het duidelijk waar het probleem ligt”, gaat Chatelle verder.

“Dat is een rechtstreeks gevolg van het voetbal waar dit STVV voor staat. Leuk en altijd gericht op de voetballende oplossing, maar tegelijk ook risicovol. Zeker als je het tot in de allerlaatste minuut blijft volhouden.”

En dan is er maar één oplossing. “Puur hypothetisch zou STVV in de negentigste minuut zijn coach moeten kunnen vervangen. Dan zou Hollerbach de plaats van Fink op de bank moeten innemen om dit soort wedstrijden over de streep te trekken. STVV betaalt nu een beetje de prijs voor zijn naïeve manier van voetballen.”