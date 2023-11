🎥 Dit gaat er weer over: VAR-controlekamer bestormd na niet gegeven penalty

In Brazilië gingen de poppen aan het dansen tijdens Gremio-Corinthians. Na een beslissing die hem niet beviel wou Corinthians-directeur Alessandro Nunes de VAR-kamer bestormen.

Corinthians had immers geen penalty gekregen voor een fout van Joao Pedro op middenvelder Matheus Bidu. De ref en de VAR beslisten om geen strafschop te geven. Maar daar begrepen ze bij Corinthians niets van. In de rust brak er dan ook chaos uit in de catacomben.

Alessandro Nunes wou zich toegang verschaffen tot de VAR-kamer. 'Ik weet dat dit geen goed gedrag is van een voetbalbestuurder, maar ik moest me uitspreken. Het was een vorm van protest. Ik wilde niemand aanvallen", verklaarde hij zijn reactie.

De deur zat echter op slot en de beslissingen worden trouwens genomen in Rio de Janeiro. Tijdens het incident werd een journalist aangevallen door een medewerker van Corinthians, die zijn telefoon afpakte terwijl hij aan het filmen was.