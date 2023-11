Duidelijke mening over Gift Orban: "Gent had hem moeten verkopen" en "Zet hem bij Club en hij heeft een hattrick"

Bij KAA Gent maakt Hein Vanhaezebrouck duidelijke keuzes. Tarik Tissoudali en Hugo Cuypers zijn de eerste spitsen en Gift Orban moet van de bank komen. Een moeilijke situatie, want de Nigeriaan is niet de makkelijkste.

Vanhaezebrouck smeekte gisteren bijna om een spits met lengte. Als ze die ook nog gaan halen, kan Orban nog verder in de pikorde wegzakken. "Als ze deze zomer 25 miljoen euro voor Orban hadden aangenomen, had hij nu een grote spits gehad", zegt Frank Boeckx bij de podcast Vier-Nul.

"Intussen is hij derde spits en gaan ze er geen 25 miljoen euro meer voor krijgen. Ik ben van mening dat elke Belgische club die zo'n bedrag kan krijgen voor een speler altijd moet verkopen. Als Belgische club ga je niet veel meer krijgen. Hoe moeilijk dat ook te verklaren is aan de fans. Nu zit hij ongelukkig op de bank."

Marc Degryse weet dat het een moeilijke situatie is voor Hein Vanhaezebrouck. "Hij is een eenzaat, blijkbaar ook in de kleedkamer. Na drie speeldag zat hij al enkel met een transfer in zijn hoofd en dat stoort. Maar zet hem afgelopen weekend bij Club Brugge en geef hem de kansen van Jutgla en hij heeft wel een hattrick."