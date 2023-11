KAA Gent moet nieuwe spelers binnenhalen in wintermercato: "Er is één heel grote vraag"

KAA Gent doet volop mee voor de landstitel. Wil het dat blijven doen, dan wordt de wintermercato heel erg belangrijk voor de Buffalo's.

KAA Gent staat op de derde plaats in de Jupiler Pro League. Zeven punten achter op leider Union SG, maar vier voor op Royal Antwerp FC en zeven op Club Brugge.

Al loert er wel een groot probleem om de hoek om mee te blijven strijden voor de landstitel dit seizoen. “Mogelijk kunnen er in januari negen Buffalo’s door interlandverplichtingen afwezig zijn”, vertelt Wim Deconinck aan Het Nieuwsblad.

Het is niet alleen de vraag wanneer je die spelers terugkrijgt, maar ook in welke vorm ze dan nog zullen verkeren na hun interlands. “Dit wordt voor AA Gent een heel moeilijke denkoefening, die hen ongetwijfeld nu al volop bezig houdt.”

KAA Gent staat dan ook voor een heel belangrijke wintermercato en zal daarin wellicht totaal anders dan andere jaren voor de dag moeten komen. “Traditioneel haalt Gent in januari jongens die nog wat tijd nodig hebben om zich aan te passen, maar als ze nu toch enkele jongens aantrekken die meteen inzetbaar zijn, kun je misschien voluit gaan in de titelstrijd.”

En dat heeft zijn prijs. “Dat kost wel centen en de vraag is of de Buffalo’s hier het budget kunnen voor vrijmaken. Vergeet evenwel niet dat er best wat spelers happig zijn om naar Gent te komen, want daar lijkt toch weer iets moois te groeien.”