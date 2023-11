Kwam Anderlecht heel goed weg tegen KAA Gent? "Hij had drie keer geel moeten krijgen"

Anderlecht speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen KAA Gent. Wat opviel is dat Anderlecht evengoed met 10 op het veld had kunnen staan.

Zo vindt oud-bondscoach René Vandereycken dat Thomas Delaney heel goed wegkwam tegen KAA Gent. Hij had zomaar zijn ploeg in de steek kunnen laten, maar de scheidsrechter gaf geen tweede geel.

"Door de hoge druk waren er veel duels. Dan maak je automatisch ook meer overtredingen omdat je af en toe te laat komt. Delaney van Anderlecht mocht wel van geluk spreken. Hij is een harde middenvelder die agressiviteit brengt", vertelde Vandereycken bij Het Nieuwsblad.

"Niet dat hij doodschoppen uitdeelde, maar hij had wel drie gele kaarten moeten krijgen - al kan dat natuurlijk niet", gaat de ex-bondscoach verder. "Ik begrijp niet goed hoe zo’n ervaren speler nog zo’n tackles inzet terwijl hij al geel heeft. Hij zal absoluut overtuigd zijn geweest dat hij de bal zou spelen, maar kwam toch te laat."

"Daar had hij voorzichtiger moeten zijn. Al heeft de scheidsrechter het uiteindelijk laten passeren, zoals wel meer zaken. Na zes minuten had hij al vier gele kaarten kunnen trekken, maar dat deed hij niet. Om daarna wel nog even iemand op de bank van Gent geel te geven. Dat vind ik vreemd", besluit Vandereycken.