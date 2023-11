Marc Degryse zegt waarom KAA Gent niet won en maakt vergelijking met Club Brugge

KAA Gent moest in de topper tegen RSC Anderlecht vrede nemen met een punt. Nochtans hadden de troepen van Hein Vanhaezebrouck meer verdiend.

RSC Anderlecht kwam naar Gent afgezakt om zich met hand en tand te verdedigen. De match eindigde op een gelijkspel, maar voor Marc Degryse was dat geen correcte weergave van de verhoudingen tussen de twee ploegen.

Al ziet de analist ook de redenen waarom de Buffalo’s niet wonnen van paarswit. “AA Gent verdiende de overwinning tegen Anderlecht, maar voor één keer gaven hun spitsen niet thuis”, vertelt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

“Tissoudali was een beetje minder dan de voorbije weken, was soms te overhaast in de zestien. Van Orban ging tijdens zijn invalbeurt te weinig dreiging uit en Cuypers zat niet in de match. Vaak kregen hun spitsen lof omdat ze makkelijk tot scoren komen, maar nu hadden ze het alledrie moeilijk.”

Voor de rest valt de mannen van Hein Vanhaezebrouck niks te verwijten. “Hun verdediging stond goed, de flanken deden hun werk. Alleen was de efficiëntie er niet omdat ze voorin te weinig kansen kregen - wat eerder uitzondering is dan regel. Maar geef hen de kansen die de spitsen van Club kregen en dan gingen er drie of vier binnen.”