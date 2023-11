Tarik Tissoudali duidelijk niet blij: "Ik kan doen wat ik wil, toch? Het is een vrij land"

Tarik Tissoudali begon de wedstrijd tegen Anderlecht met een Palestijnse armband om zijn arm. Hij moest hem uiteindelijk afdoen en dat vond hij niet leuk.

Supporters die goed hebben opgelet hebben misschien gezien dat Tarik Tissoudali en Ismael Kandouss een deel van de wedstrijd tegen Anderlecht armbanden droegen met de kleuren van Palestina. Tijdens een spelonderbreking werden ze gevraagd om ze af te doen, wat Tissoudali niet leuk vond.

"De scheidsrechter vertelde ons dat we politieke symbolen droegen. Ik denk niet dat het echt politiek was", vertelde de Marokkaanse international aan VTM Nieuws na de wedstrijd.

"Het was toegestaan voor een ander land, maar nu dan weer niet", ging Tissoudali verder, in een duidelijke verwijzing naar Oekraïne. "Ik kan doen wat ik wil, toch? Het is een vrij land. Ik doe het niet omdat het een Arabisch land is, ik doe het omdat iedereen het recht heeft om in vrede te leven. Ik ben tegen oorlog en voor vrijheid".

Toen Sven Kums ernaar gevraagd werd, wees hij het van de hand: "Ik wist niet dat ze dat deden. Ik ken de exacte regels niet, dus ik kan daar geen commentaar op geven", zei hij.