Te gek voor woorden? 'Vervanger voor Osimhen komt uit de Jupiler Pro League'

Victor Osimhen speelt momenteel nog bij Napoli. Maar de vraag is uiteraard hoe lang dat nog zal duren.

Osimhen is de absolute smaakmaker van Napoli. Vorige zomer kon de Nigeriaanse spits naar het Midden-Oosten trekken, maar dat legde hij naast zich neer, ook al bleef het Saoedische Al-Hilal hun prijs maar opdrijven.

De voorbije maanden stond Osimhen ook in beeld bij Manchester United en Real Madrid. Het is uitkijken of hij in januari toch een move maakt. Zijn waarde wordt op 79 miljoen euro geschat, maar hij zou meer dan 150 miljoen euro kunnen kosten.

Dan moet de Italiaanse club wel op zoek naar een vervanger en volgens de Career Tool van SciSports komt een ideale match voor Napoli uit de Jupiler Pro League. Niemand minder dan Kasper Dolberg van RSC Anderlecht zou perfect in het plaatje passen.

Zijn speelstijl zou helemaal zijn waar Napoli naar op zoek is bij een vertrek van Osimhen. Anderlecht haalde Dolberg afgelopen zomer voor vijf miljoen euro weg bij OGC Nice. Zijn huidige marktwaarde ligt op 7 miljoen euro en zijn contract loopt nog tot midden 2027.

Voor een lager bedrag dan tien miljoen euro zal Fredberg hem ongetwijfeld niet laten gaan. Dolberg tekende voor negen doelpunten in dertien wedstrijden bij Anderlecht tot dusver. Hij scoorde tegen KAA Gent al voor de zevende wedstrijd op rij.