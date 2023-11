Timothy Castagne verkoos Fulham boven deze Europese topclub

Afgelopen zomer was er een met gemengde gevoelens voor Timothy Castagne. Na de degradatie van Leicester City naar de Championship besloot de Rode Duivel uiteindelijk te tekenen bij Fulham. Maar het had allemaal ook heel anders kunnen lopen...

Het is nogal een zomer geweest voor de Belgen bij Leicester. Terwijl Tielemans besloot naar Aston Villa te gaan, bleven Wout Faes en Dennis Praet bij Leicester.

Castagne maakte de overstap naar de Londense club Fulham. De Rode Duivel is een vaste waarde bij de club, met 11 optredens in alle competities dit seizoen.

Het lijkt een bevredigende situatie, maar de voormalige Genkenaar had deze zomer ook voor Juventus kunnen tekenen. In een interview met RTL Sport legde hij uit waarom de transfer niet doorging.

"Er was interesse, maar het geld was een beetje krap", onthult hij. "We waren al lang in gesprek met Fulham en de trainer. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het rondgekomen en ik ben heel blij."