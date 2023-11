Vidarsson spreekt klare taal over de 'gespeelde blessure' van Kasper Schmeichel

Opvallend beeld in de match van RSC Anderlecht. Doelman Kasper Schmeichel ging ostentatief neer in het slotkwartier voor een kuitblessure.

Hein Vanhaezebrouck smaalde op de persconferentie na het duel tussen KAA Gent en RSC Anderlecht dat zoveel spelers van paarswit tijdens de match op de grond gezeten hadden.

Ook Kasper Schmeichel mocht op dat lijstje gezet worden, al leek dat niet echt om een blessure te gaan maar een moment te zijn van Brian Riemer om een tactische bijsturing te doen.

Bij Extra Time waren ze duidelijk dat die ‘blessure’ van de Deen zeker geen toeval was, omdat iedereen weet dat een doelman nooit van het veld moet om verzorgd te worden.

“Hij moet het veld niet verlaten als hij geblesseerd is”, zei Arnar Vidarsson in Extra Time. “Het is een bekende truc die we de laatste tijd wel vaker zien in het voetbal.”

De doelman krijgt daarbij de nodige instructies. “Er wordt een bepaald signaal gegeven naar de keeper, om eventjes te gaan liggen. Zo is voldoende tijd om alle spelers vlug even bij de trainer te roepen en de nodige instructies te geven.”