🎥 Engelse amateurvoetballer gaat viraal met 'Puskas-doelpunt': "Ik kon zelfs niet meer op mijn benen staan"

Unwin scoorde twee pareltjes, maar vooral zijn laatste was om in te lijsten. Bij een 4-4-stand had hij een geniale ingeving, door een voorzet met een achterwaartse volley in doel te mikken.

"Ik kon het zelf ook niet geloven toen ik de bal in de bovenhoek zag verdwijnen", lacht Unwin bij de lokale krant The Comet.

"Ik kreeg een rush van adrenaline, ik kon zelfs niet meer op mijn benen staan tijdens het vieren. Misschien moet ik maar ineens stoppen met voetballen, want een mooiere goal ga ik niet meer maken."

