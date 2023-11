Degryse ziet het slecht aflopen voor trainer: "Ze willen zijn kop eraf"

Bij Standard is het na de heropleving toch ook alweer crisis. De 6-0 op Antwerp is hard aangekomen, maar het bestuur zou zijn vertrouwen in Carl Hoefkens behouden. Maar voor hoelang? Want de druk stijgt.

Marc Degryse ziet ook het grote probleem waar Hoefkens mee geconfronteerd wordt. Blijkbaar kan zijn ploeg enkel thuis boven zichzelf uitstijgen. "Het is een harde conclusie voor Standard", zegt Degryse bij de podcast Vier-Nul. "Ze krijgen nu een zwaar programma voor de kiezen." "Na twee mooie overwinningen thuis tegen Anderlecht en Club Brugge waren ze schijnbaar vertrokken. Maar als het verschil op verplaatsing zo groot is.... Ik snap dat je uit minder punten pakt, maar het verschil mag niet zo groot zijn. Als je alleen in een kolkend Sclessin dat kan brengen, moet je je schamen. Dat is hetzelfde verhaal als Club op Union: mentaliteit nul." En daar wordt Carl Hoefkens op afgerekend, vooral in het zuiden van het land. "Heb je de franstalige pers al gelezen? Die willen zijn kop eraf hé. Daar is het echt erg."