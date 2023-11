Dit is de nieuwe assistent van Carl Hoefkens bij Standard!

In de komende dagen, zo niet uren, wordt het officieel: Bernd Thijs wordt de nieuwe assistent-trainer van Standard.

Carl Hoefkens heeft snel de perfecte aanvulling gevonden na het onverwachte vertrek van Yaya Touré naar Saoedi-Arabië. Standard zocht dringend een nieuwe assistent om Hoefkens bij te staan tijdens de rest van zijn traject.

Bernd Thijs was al snel een opvallende naam in de gesprekken. Als voormalig middenvelder en Rode Duivel genoot hij zijn opleiding in Sclessin en bracht hij tussen 1995 en 2000 maar liefst vijf professionele jaren door bij de club.

Na twee seizoenen bij KAA Gent vertrok Thijs naar Saoedi-Arabië. Sinds zijn terugkeer naar België in maart 2022 staat hij weer open voor de Belgische voetbalwereld.

De informatie die eerder op de dag door Sacha Tavolieri naar buiten werd gebracht, kunnen we nu bevestigen. Bernd Thijs wordt de nieuwe assistent-trainer van de Rouches. Een officiële aankondiging wordt verwacht in de komende dagen, misschien zelfs uren.