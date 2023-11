Een plaats op de Leuvense bank in plaats van een overstap naar Club Brugge

In voetbal gaat alles heel snel. Mathieu Maertens is op zoek naar zijn beste vorm bij Leuven.

Twee seizoenen geleden beleefde Mathieu Maertens een geweldig jaar met Leuven, met 9 doelpunten en 4 assists in 30 wedstrijden. Zijn intelligente spel en vermogen om te infiltreren maakten van de Leuvense kapitein een van de meest betrouwbare spelers van de competitie.

Dit seizoen was gecompliceerder, met Maertens die slechts één keer startte voor OHL, gehinderd door meerdere blessures en een gebrek aan vertrouwen. Een paar maanden geleden stopte een voetblessure hem in zijn spoor en het lijkt erop dat hij daar vandaag nog steeds de prijs voor betaalt.

De 28-jarige speler had echter een heel ander lot kunnen hebben: hij onthulde aan Laatste Nieuws dat hij vorig jaar contact had gehad met Club Brugge: "Ik wilde zien waar mijn plafond lag. Vincent Mannaert sprak met mijn zaakwaarnemer, maar het ging niet door. Sindsdien heb ik de knop omgedraaid." Het is een sterkte van karakter die hij nodig zal hebben om terug te keren naar zijn beste niveau.