Filip Joos verrast en is formeel: "Ploeg om rekening mee te houden voor de titel"

Antwerp haalde afgelopen weekend extreem hard uit op De Bosuil. Het won uiteindelijk met liefst 6-0 van Standard. The Great Old speelde een prima partij en lijkt zo - zeker in de competitie - een beetje uit het dal te kruipen.

Met 23 op 42 staat Antwerp inmiddels op de vijfde plaats in de Jupiler Pro League. Bovendien zijn ze stilaan opnieuw naar een goede vorm aan het toegroeien, zo lijkt het. Na de nederlaag op Jan Breydel hadden ze in de Beker van België al knap gewonnen van Lierse.

Tegen Genk en nu zeker tegen Standard werd vervolgens in eigen huis gewonnen in competitie. En zo lijken ze bij The Great Old toch nog aanspraak te mogen maken op de topposities dit seizoen, iets waar een maand geleden toch wel wat twijfels over waren.

Rekening houden met Antwerp

Zeker de aanval draaide tegen Standard absoluut geweldig goed: Balikwisha, Janssen en Muja maakten heel wat indruk. "Ik zeg niet dat ze opnieuw gaan meedoen voor het kampioenschap, maar met de aanval in vorm kunnen ze veel ploegen pijn doen", aldus Daan Heymans in 90 Minutes.

Filip Joos is zowaar nog formeler: "Ik had het gevoel dat ik aan het kijken was naar een ploeg waar we rekening mee zullen en moeten houden. Standard was niet goed, maar Antwerp was wel echt goed. Het was een en-en-verhaal in dit geval. Zelfs de tweede helft vond ik het nog meer dan aanvaardbaar wat Antwerp nog deed, ook omdat ze naar hun spionkop speelden."