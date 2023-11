Jan Mulder blijft kritisch na overwinning Rode Duivels

De Rode Duivels wonnen woensdag nipt van Servië met 1-0. Jan Mulder zag geen leuke wedstrijd.

Hij vertelde na de wedstrijd, bij VTM, dat hij het geen goede wedstrijd vond en dat de Rode Duivels eigenlijk goed wegkwamen. "Ik was geen 90 minuten geconcentreerd. Het tempo bleef laag en eigenlijk had Servië een doelpunt verdiend. 1-1 zat er meer in naarmate de wedstrijd vorderde."

Mulder zag enkele lichtpuntjes, maar daar hield het ook op. "Deman vond ik wel leuk, die speelde goed. Vermeeren en Tielemans deden een paar prachtige dingen, dat wel. Maar verder kun je er echt helemaal niks van zeggen."

Zowel Domenico Tedesco als de spelers staken niks van de wedstrijd op volgens de analist. "Je leert hier niet van, je kan geen conclusies trekken. Als speler leer je hier ook niets van."