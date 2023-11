'Streep door eerste wintertransfer Club Brugge, maar blauw-zwart wil véél uitgeven voor gewenst target'

Club Brugge heeft het ondertussen door. Het zal deze winter moeten gaan versterken om er in 2024 te staan. Dan wachten namelijk een aantal absolute belangrijke maanden in de ontwikkeling van de club.

Na een aantal knappe titels de voorbije jaren werd Club Brugge afgelopen seizoen amper vierde. Dit seizoen wilde het beter doen, maar na veertien speeldagen staan ze voorlopig amper zevende met twintig punten.

De eerste maanden van 2024 worden heel belangrijk. In de Conference League kunnen ze dan België nog eens op de kaart proberen te zetten in de knock-outfase, in de competitie willen ze opnieuw aansluiting vinden met de absolute top.

En dus gaan ze deze winter mogelijk een spits en een centrale verdediger gaan kopen om de ambities waar te maken. Afgelopen zomer waren er al geruchten dat Club Brugge de nodige interesse had in Pascal Struijk.

15 miljoen euro op tafel

De Nederlander met Belgische roots bleef echter bij Leeds United, maar deze week kwamen er opnieuw geruchten naar boven over de mogelijke komst van Struijk. Die werden echter ondertussen al naar de vuilbak verwezen, want de verdediger ligt nog tot midden 2027 onder contract en de club heeft al ontkend in de Engelse media dat er van een transfer sprake kan zijn.

Engelse media laten ondertussen wel weten dat het financiële daarbij niet van tel is, want dat Club Brugge wel degelijk bereid zou zijn geweest om vijftien(!) miljoen euro op tafel te leggen. Daarmee lijkt het duidelijk dat blauw-zwart zich kapitaalkrachtig wil laten gelden.