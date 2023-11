Thomas Delaney herstelde vroeger dan voorzien van blessure met behulp van zeer speciaal apparaat

Na te herstellen van een schouderblessure voelt Thomas Delaney zich veel beter. Dankzij zijn operatie kan hij alles weer doen als voordien.

Na een ernstige schouderblessure moest Thomas Delaney een operatie ondergaan die hem een tijd uit de ploeg hield. Nu is de Deen terug in het team en voelt hij zich beter.

"Het was een goede dokter die me opereerde. Ik voel nu dat er negen schroeven en een metalen plaat in mijn schouder zitten als ik het gewricht beweeg, maar ik kan alles weer doen", vertelde hij aan het Deense dagblad Bold.

Hij sprak ook over zijn terugkeer, die vroeger kwam dan verwacht. Na slechts vier weken in plaats van zes. Hij verkortte zijn revalidatie dankzij een speciaal apparaat. "Het was een soort echoapparaat, maar ik was aangenaam verrast. Het verkortte mijn revalidatietijd met ongeveer twee weken."