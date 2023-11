🎥 Ex-Anderlecht-spits zwaait met Palestijnse vlag na evenaring record Drogba

Après son but face à la Somalie, Islam Slimani a célébré en brandissant un drapeau palestinien. Un geste bien moins polémique qu'en Europe.

Voor zo'n gebaar had Islam Slimani problemen kunnen krijgen in Europa, waar al meerdere spelers zijn gestraft voor hun standpunt ten gunste van Palestina. Maar de voormalige spits van RSC Anderlecht loopt geen risico in Algerije. Na zijn doelpunt, het derde doelpunt tegen Somalië, zwaaide Slimani namelijk met een Palestijnse vlag voor zijn supporters.

Een gebaar dat Islam Slimani en Algerije echter mogelijk voor vervolging door de FIFA zou kunnen stellen, die in theorie geen politieke demonstraties op het veld toestaat, geïnitieerd door spelers of bonden (denk bijvoorbeeld aan het verbod op het dragen van armbanden ten gunste van LGBT+-kwesties in Qatar).

De Algerijnse federatie had zich al krachtig uitgesproken door voor te stellen de wedstrijden van het nationale Palestijnse team te organiseren tijdens de oorlog die momenteel woedt in Gaza, wat de FIFA had geweigerd.

Slimani recordman

Sportief gezien plaatst dit doelpunt Islam Slimani nog meer in de legende: op 35-jarige leeftijd evenaart hij het record van doelpunten in de kwalificaties voor het Wereldkampioenschap in de Afrikaanse zone (18 doelpunten), dat hij nu deelt met Didier Drogba.

Een record dat hij waarschijnlijk snel alleen zal bezitten gezien de vele nog te spelen wedstrijden in de CAF-zone.