Ondanks alles wat gebeurd is: "Marc Overmars is geen slachtoffer"

Marc Overmars liep in Nederland een schorsing van een jaar op voor grensoverschrijdend gedrag. Een pak minder dan de vijf jaar die eerst geëist werd.

Ajax heeft in de zaak van het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars enorm veel verkeerd gedaan. Niet alleen tegenover de slachtoffers, maar ook tegen Overmars zelf.

“In plaats van leiding geven, strategie bepalen en uitvoeren om de kip met de gouden eieren niet te slachten maar te heropvoeden, liet de Ajax-top zich leiden door een op hol geslagen publieke opinie na The Voice”, klinkt het bij Valentijn Driessen in De Telegraaf.

Heel wat beschuldigingen die anoniem binnenkwamen werden niet weerhouden, waardoor Overmars eigenlijk enkel voor de dickpic gestraft wordt. “Een geweldige veeg uit de pan voor de aanklaagster, van wier strafeis om Overmars vijf jaar (drie jaar onvoorwaardelijk) uit de sport te verbannen, gehakt is gemaakt”, gaat Driessen verder.

Maar dat mag van Overmars zeker geen slachtoffer maken. “Ondanks zijn fabelachtige cv bij Ajax is Overmars geen slachtoffer van alles wat bij zijn vertrek in februari 2022 is gebeurd. Hoe anders velen er bij Ajax en rond de Amsterdamse club er ook over denken. Overmars blijft dader en hij heeft niet alleen de ontvanger van de dickpic slachtoffer gemaakt, maar vooral voetbalclub Ajax en alles wat ermee samenhangt.”